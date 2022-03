Exposition de peinture “Dialogue, mémoire revisitée” Institut français de Chypre Strovolos Catégorie d’évènement: Strovolos

Exposition de peinture “Dialogue, mémoire revisitée” Institut français de Chypre, 25 mars 2022, Strovolos. Exposition de peinture “Dialogue, mémoire revisitée”

du vendredi 25 mars au vendredi 22 avril à Institut français de Chypre

“Dialogue, mémoire revisitée” Exposition de peinture « Dialogue, mémoire revisitée » de l’artiste franco-libanaise Alia Corm du 24 mars au 22 avril 2022 à l’Institut français de Chypre. Inauguration le jeudi 24 mars 2022 à 19 h. Alia Corm, peintre franco-libanaise, présente dans cette exposition des tableaux et aquarelles inspirés des œuvres de son grand-père, Georges Daoud Corm, une des figures marquantes de l’histoire de l’art libanais. Peintre de l’abstraction, Alia Corm s’aventure dans la figuration en représentant des paysages libanais et chypriotes, revisitant des reliefs montagneux, des maisons traditionnelles, et les vibrations des couleurs de la mer Méditerranée. Elle rend ainsi hommage à son grand-père qu’elle n’a pas pu connaître dans un dialogue rendu possible au travers de la peinture.

Entrée libre

Exposition de peinture « Dialogue, mémoire revisitée » de l’artiste franco-libanaise Alia Corm du 24 mars au 22 avril 2022 à l’Institut français de Chypre. Inauguration le jeudi 24 mars 2022 à 19 h. Institut français de Chypre 59, Strovolos Avenue, STROVOLOS Strovolos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T18:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Strovolos Autres Lieu Institut français de Chypre Adresse 59, Strovolos Avenue, STROVOLOS Ville Strovolos lieuville Institut français de Chypre Strovolos

Institut français de Chypre Strovolos https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strovolos/

Exposition de peinture “Dialogue, mémoire revisitée” Institut français de Chypre 2022-03-25 was last modified: by Exposition de peinture “Dialogue, mémoire revisitée” Institut français de Chypre Institut français de Chypre 25 mars 2022 Institut français de Chypre Strovolos Strovolos

Strovolos