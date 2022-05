exposition de peinture d’EVE BAURENS et de sculpture pour Caroline MINASSIAN

exposition de peinture d’EVE BAURENS et de sculpture pour Caroline MINASSIAN, 15 août 2022, . exposition de peinture d’EVE BAURENS et de sculpture pour Caroline MINASSIAN

2022-08-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-28 19:30:00 19:30:00 lors de l’exposition de Eve, vous serez surpris par la recherche permanente d’équilibre , d’harmonie ,de douceur et de cohérence dans la construction de ses oeuvres dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville