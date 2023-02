Exposition de peinture des lauréats 2022 du concourt de peinture de la Ville de Cassis Les Salles Voutées Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-30 – 2023-04-10

Les artistes :

Baïka / Peinture

Vincent Guimezanes / Dessin

Vincent Bargin / Photo.



Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Découvrez dans la Salles d’Exposition « Les Salles Voûtées » ,les lauréat du concours de peinture de la ville de Cassis 2022.

Vernissage samedi 1er avril à partir de 18h30. +33 4 28 01 01 03 Les Salles Voutées Hôtel de Ville Cassis

