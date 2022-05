Exposition de peinture Delphine Aymain Lanmeur Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Lanmeur

Exposition de peinture Delphine Aymain Lanmeur, 2 juillet 2022, Lanmeur. Exposition de peinture Delphine Aymain Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur

2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-16 19:00:00 Fournil des Arts 11 Rue Scoën

Lanmeur Finistère L’artiste Delphine AYMAIN de Locquirec exposera ses oeuvres de peinture au Fournil des Arts, invitée par l’association Arts Ty Kernitron. exposlanmeur.atk29@gmail.com +33 6 75 13 33 24 L’artiste Delphine AYMAIN de Locquirec exposera ses oeuvres de peinture au Fournil des Arts, invitée par l’association Arts Ty Kernitron. Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanmeur Autres Lieu Lanmeur Adresse Fournil des Arts 11 Rue Scoën Ville Lanmeur lieuville Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur Departement Finistère

Lanmeur Lanmeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanmeur/

Exposition de peinture Delphine Aymain Lanmeur 2022-07-02 was last modified: by Exposition de peinture Delphine Aymain Lanmeur Lanmeur 2 juillet 2022 finistère Lanmeur

Lanmeur Finistère