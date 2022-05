Exposition de peinture de Xavier Pigeon, 16 septembre 2022, .

Exposition de peinture de Xavier Pigeon

2022-09-16 – 2022-10-02

Originaire de Dinan, autodidacte, il a commencé à peindre en 2008. Issu d’une longue lignée de marins au long cours, son enfance était partagée entre les plages de la côte d’émeraude, les bords de Rance et les embarquements réguliers sur des cargos mixtes …

C’est donc très naturellement qu’il essaie, au travers d’une peinture figurative,

de retracer la lumière, les couleurs de l’univers marin, principalement Breton, les plages, les bateaux etc. Ces thèmes d’inspirations l’invitent à essayer différentes techniques comme l’aquarelle, l’acrylique et surtout l’huile qu’il affectionne particulièrement.

+33 6 62 38 52 33

