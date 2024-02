Exposition de peinture de Romane à Salbris Salbris, mercredi 14 février 2024.

L’Office de Tourisme de Sologne accueille l’exposition de peinture de Romane au sein de la Galerie Maurice Genevoix à Salbris du 14 février au 30 mars 2024

Romane, artiste peintre, vit entre Sologne et Vallée du Cher et peint depuis une trentaine d’années. Autodidacte à mes débuts, je me suis ensuite formée auprès de plusieurs artistes professionnels de la région afin de découvrir différentes techniques et me familiariser avec leur pratique huile, aquarelle, gouache, acrylique… C’est finalement l’acrylique qui sera mon medium de prédilection, sa polyvalence permet en effet de travailler selon des techniques variées dont la pratique des techniques mixtes, avec association de collages, ajout de pigments purs… le tout sur divers supports. Romane a exposé dans différents lieux de la région Centre-Val de Loire tels Montoire, Valençay, Vendôme, Fréteval, Selles-sur-Cher mais aussi à Paris ou Arcueil et maintenant à Salbris. EUR.

