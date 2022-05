exposition de peinture de Olivier BONNELARGE

exposition de peinture de Olivier BONNELARGE, 18 juillet 2022, . exposition de peinture de Olivier BONNELARGE

2022-07-18 – 2022-07-31 La facture d’Olivier est reconnaissable par son camaïeu plutôt sombre. c’est un jeu d’équilibre entre l’ombre et la lumière, les contrastes et les dégradés dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville