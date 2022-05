exposition de peinture de Nicole ROY

exposition de peinture de Nicole ROY, 29 août 2022, . exposition de peinture de Nicole ROY

2022-08-29 – 2022-09-11 Les préférences de Nicole se portent sur le pastel sec, technique apportant notamment des richesses dans les couleurs ; paysage de bord de mer, natures mortes, portrait d’animaux dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville