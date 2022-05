exposition de peinture de Michelle LAGUET ANDRAUD et de Gérard ANDRAUD

2022-08-29 – 2022-09-11 Michelle a découvert l’aquarelle il y a une vingtaine d’année et s’est passionnée pour cette technique picturale. Elle a appris, évolué au fil des années, s’est formée auprès d’aquarellistes. Les paysages ainsi que la nature l’inspirent dernière mise à jour : 2022-05-06 par

