2022-07-09 – 2022-07-24

Bergheim Haut-Rhin Dans un monde où la place de l’écologie grandit, Martine SEZER, artiste passionnée, vous propose ses oeuvres peintes avec des liants naturels selon des recettes millénaires réinventées, modifiées pour de nouvelles expériences. Une exposition originale et dans l’air du temps ! Des oeuvres alliant art et écologie : c’est ce que vous propose Martine SEZER lors de cette exposition. +33 3 89 73 63 01 Dans un monde où la place de l’écologie grandit, Martine SEZER, artiste passionnée, vous propose ses oeuvres peintes avec des liants naturels selon des recettes millénaires réinventées, modifiées pour de nouvelles expériences. Une exposition originale et dans l’air du temps ! Bergheim

