Niort 79000 Exposition de l’artiste peintre Lou-Anne Glenn au CSC Grand Nord. HEURES et JOURS de visites :

Mardi, Mercredi, Vendredi 9h à 12h30 – 14h à 17h30

