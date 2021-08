Sainte-Suzanne Moulin du Petit-Gohard Mayenne, Sainte-Suzanne Exposition de peinture de Laurette Boucly au Moulin du Petit-Gohard Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne Catégories d’évènement: Mayenne

Exceptionnellement, pour les journées Européennes du Patrimoine, le Petit-Gohard, un des 17 moulins sur 22 subsistant à Sainte-Suzanne ouvre sa porte. Vous pourrez admirer la roue à palettes remise en eau en 2013 dans la salle de la roue, aujourd’hui entrée du Moulin et admirer une exposition de peintures de Laurette BOUCLY dans l’ancienne salle des piles où l’on fabriquait le papier pour l’industrie de la carte à jouer, après avoir fabriqué de la farine et avant de fabriquer du tan pour les peaux. A noter que le moulin du Petit-Gohard est mentionné depuis 1408 et qu’il a fermé définitivement en tant que moulin en 1930, puis après un long abandon qui le mena à la ruine il est encours de restauration. Laurette Boucly s’invite au Petit-Gohard avec ses oeuvres Moulin du Petit-Gohard 7 chemin des Moulins, 53270 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne Mayenne

