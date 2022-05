Exposition de peinture de LA GORDICA

Exposition de peinture de LA GORDICA, 18 juillet 2022, . Exposition de peinture de LA GORDICA

2022-07-18 – 2022-07-31 Autodidacte et passionnée, La Gordica puise son inspiration dans le différentes rencontres qu’elle a faite et les lieux qu’elle a pu découvrir dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville