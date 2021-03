Exposition de peinture de Heinz Krause, 2 août 2021-2 août 2021, Blaye.

Exposition de peinture de Heinz Krause 2021-08-02 – 2021-08-15 La poudrière La citadelle

Blaye Gironde

« Je suis né à Berlin où ma famille a fui la guerre en 1939. J’avais un métier de décorateur étalagiste que j’ai pu exercer en France du côté de Bayonne à partir de 1958. C’est là que j’ai rencontré ma femme pour ensuite me rendre à Cartelègue en 1966 puis m’y installé définitivement en 1981. Amoureux de la peinture française, j’ai d’abord fait de la peinture à l’huile au début des années 60 dans une palette sombre et chargée, au style proche de Braque. Puis je me suis consacré aux aquarelles. J’aime l’Estuaire, Roque de Thau, le Port de Belle étoile, Plassac, Blaye, la route de la Vergue et je peins des petits formats sur place. Je fais aussi des croquis pour les plus grands formats où là je prends également une photo pour mémoriser, cadrer et finir les sujets que je vais reprendre dans mon atelier. »

