Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Du 5 au 24 novembre, l’artiste GINOU exposera à la médiathèque de Vic-en-Bigorre.

Le vernissage se tiendra le vendredi 12 novembre à 18h.

Entrée libre, pass sanitaire demandé. Ouverture aux heures de la médiathèque : Mercredi : 9h-12h ; 14h- 18h

Vendredi : 14h- 18h

Samedi : 9h- 12h30 +33 5 62 43 05 25 Quai rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre

