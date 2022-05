Exposition de peinture de François MÉLIN, 1 juin 2022, .

Exposition de peinture de François MÉLIN

2022-06-01 – 2022-06-30

“Dans l’ océan du ciel, sur les vagues de nuages, le vaisseau de l’ âme semble voguer dans un océan d’ infini.”

Venez découvrir l’exposition de peinture de François MÉLIN du 1er juin au 30 juin 2022, à l’Office de Tourisme.

Présentation & Biographie :

“Ancien élève aux beaux- arts de Brest, je suis sensible aux émotions que suscite la Nature.

Mon travail s’ ancre dans un regard et une mise en abîme de mon être, transcendé par le mariage incessant des forces de la nature.

Celle- ci, et l’ océan en particulier, m’ évoque une métaphore de notre être, et, cela en gestation d’ une recherche picturale sensible et intuitive.

Ma peinture partage une sensation élémentaire, un regard sur ce matériau fondateur qui est l’eau. Une eau toujours tourmentée, mais rassurante de par sa force, celle qui impose l’ humilité. Une eau vive et des cieux, eux aussi souvent en colère, mais toujours cette lumière en fond annonciatrice de temps plus clément … Une écriture, un geste, et des volumes jaillissent portés par des masses d’eau en mouvement, et la lumière toujours…

Ainsi, mes peintures évoquent des paysages intérieurs, où Ombres et lumières dansent dans les voluptés de nos songes” .

Infos pratiques :

– Du 01/06/22 au 30/06/22,

– Exposition à l’Office de Tourisme organisée par Cap sur les Arts.

“Dans l’ océan du ciel, sur les vagues de nuages, le vaisseau de l’ âme semble voguer dans un océan d’ infini.”

Venez découvrir l’exposition de peinture de François MÉLIN du 1er juin au 30 juin 2022, à l’Office de Tourisme.

Présentation & Biographie :

“Ancien élève aux beaux- arts de Brest, je suis sensible aux émotions que suscite la Nature.

Mon travail s’ ancre dans un regard et une mise en abîme de mon être, transcendé par le mariage incessant des forces de la nature.

Celle- ci, et l’ océan en particulier, m’ évoque une métaphore de notre être, et, cela en gestation d’ une recherche picturale sensible et intuitive.

Ma peinture partage une sensation élémentaire, un regard sur ce matériau fondateur qui est l’eau. Une eau toujours tourmentée, mais rassurante de par sa force, celle qui impose l’ humilité. Une eau vive et des cieux, eux aussi souvent en colère, mais toujours cette lumière en fond annonciatrice de temps plus clément … Une écriture, un geste, et des volumes jaillissent portés par des masses d’eau en mouvement, et la lumière toujours…

Ainsi, mes peintures évoquent des paysages intérieurs, où Ombres et lumières dansent dans les voluptés de nos songes” .

Infos pratiques :

– Du 01/06/22 au 30/06/22,

– Exposition à l’Office de Tourisme organisée par Cap sur les Arts.

dernière mise à jour : 2022-05-19 par