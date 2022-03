Exposition de peinture de François Lacour et céramique de Michel Petitdemange Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition de peinture de François Lacour et céramique de Michel Petitdemange Turckheim, 13 mai 2022, Turckheim. Exposition de peinture de François Lacour et céramique de Michel Petitdemange Turckheim

2022-05-13 15:00:00 – 2022-05-22 19:00:00

Turckheim Haut-Rhin François LACOUR expose une céramique contemporaine pour la table et les yeux. Une poterie aux formes parfaites, aux couleurs subtiles et délicates tout en nuances.

Michel PETITDEMANGE propose une peinture optimiste qui donne une belle représentation de la nature et de la vie.

