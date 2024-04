Exposition de peinture de Corinne Marchais à Salbris Salbris, mercredi 3 avril 2024.

L’Office de Tourisme de Sologne accueille l’exposition de peinture de Corinne Marchais au sein de la Galerie Maurice Genevoix à Salbris du 3 avril au 31 mai 2024

Présence de l’artiste les matinées des 4, 13, 18 et 27 avril et 2,10 et 23 mai

Cette artiste peintre solognote de Theillay avait en effet exposé pour la toute première fois dans les locaux de l’Office de Tourisme à Salbris alors sis 1 rue Général Giraud en 2003. Elle a depuis continué à cultiver son originalité sans se soucier des modes ou des tendances. Sa création réside dans le processus de transformation. EUR.

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-05-31 18:00:00

Office de Tourisme de Sologne Galerie Maurice Genevoix

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

