exposition de peinture de CHRISTIAN GILL Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

exposition de peinture de CHRISTIAN GILL Saint-Trojan-les-Bains, 25 septembre 2022, Saint-Trojan-les-Bains. exposition de peinture de CHRISTIAN GILL Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

2022-09-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-25 19:30:00 19:30:00 Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Christian Gill : son expression se veut intuitive et la couleur, reflet de son émotion, guide la création abstraite ou figurative. Le graphisme Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

exposition de peinture de CHRISTIAN GILL Saint-Trojan-les-Bains 2022-09-25 was last modified: by exposition de peinture de CHRISTIAN GILL Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 25 septembre 2022 Charente-Maritime Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime