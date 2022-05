exposition de peinture de B.WITH

2022-08-29 – 2022-09-11 B.WITH est une artiste peintre d’expérience. Ce qui lui permet de vous présenter un travail de peinture à l’huile très abouti.

Loin de la violence et la volatilité de l'actualité, ses toiles expriment le calme, le repos et la sérénité.

