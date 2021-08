Chens-sur-Léman Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman, Haute-Savoie Exposition de peinture d’Assunta Genovesio Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman Catégories d’évènement: Chens-sur-Léman

L’artiste présentera un ensemble de peintures à l’huile et gouaches inspirées par la montagne, réalisées sur le motif en Haute Savoie, en Cévennes, et dans le Massif Central ainsi que des portraits gravés et quelques natures mortes. C’est le motif ou la chose vue qui lui donne l’impulsion de travailler

Parking

Exposition estivale de la saison 2021. Musée des granges de Servette 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman Haute-Savoie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

