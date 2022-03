Exposition de peinture d’Anne-Charlotte du-Tillet Senonches, 9 avril 2022, Senonches.

2022-04-09 – 2022-06-19

Senonches Eure-et-Loir Senonches

Exposition temporaire “jeu de dames” œuvres d’Anne-Charlotte du Tillet. L’artiste continue son travail des portraits en y apportant plus de légèreté et de fraicheur. Œuvres sur toiles, encres et deux paravents en bois.

+33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

Senonches

