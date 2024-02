Exposition de peinture Damien Teyssandier Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne, vendredi 29 mars 2024.

Exposition de peinture Damien Teyssandier Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’exposition de peinture et les œuvres de l’artiste Damien Teyssandier. Il commence la peinture à 9 ans et s’intéresse à tous les styles. Au cours des années, il a affiné sa technique pour se consacrer à l’univers du rêve et de l’imaginaire.

Venez découvrir l’exposition de peinture et les œuvres de l’artiste Damien Teyssandier. Il commence la peinture à 9 ans et s’intéresse à tous les styles. Au cours des années, il a affiné sa technique pour se consacrer à l’univers du rêve et de l’imaginaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-12

Centre multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition de peinture Damien Teyssandier Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-01-31 par OT du Pays de Lauzun