Ctes-d’Armor Peintures de Corinne Vomscheid et Pauline Tircot. Pauline Tircot est passionnée par la peinture, le dessin, la créativité depuis son plus jeune âge. Elle affectionne la diversité, la manipulation de différentes techniques : la peinture, le crayon, l’abstrait, le concret, les couleurs vives, sombres, le mouvement, la sérénité… Les méthodes de travail sont dissemblables comme le résultat final. Elle laisse la liberté à chacun d’interpréter chaque tableau, de se plonger dans la toile et d’y voir ce que bon lui semble… Tout tableau est différent et toute personne est distincte, une personne c’est comme une œuvre d’art c’est unique. Avec Corinne Vomscheid, la force de la couleur nous saisit tout d’abord. peu à peu, une image s’en dégage tel un puzzle. Le contraste des valeurs nous dévoile un corps, baigné dans une lumière d’été. Un visage apparaît, grâce à l’intensité des yeux, un paysage s’anime dans sa géométrie. La couleur appliquée en larges aplats joue avec la ligne, perturbant la lecture du dessin. Le vide et le plein se mélangent, nous entraînant dans un espace pictural où la limite entre abstraction et réalité devient infime. exposition visible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi et jeudi après-midi) ; le dimanche 15 h à 18 h (en présence des artistes). Fermé les jours fériés. contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 65 07 Lanrodec

