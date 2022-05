Exposition de peinture Compreignac Compreignac Catégories d’évènement: COMPREIGNAC

Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac Haute-Vienne Compreignac Du lundi 23 au dimanche 29 mai. Tous les jours 9h-12h/14h-18h sauf lundi 23 14h-18h et dimanche 29 14h-16h. Espace expo de l’ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie et Comité d’animation de Compreignac. Contact Nelly Brunaud 86 37 96 45. Aquarelles, peintures à l’huile et acrylique réalisées par des peintres amateurs de Bonnac la Côte. Du lundi 23 au dimanche 29 mai. Tous les jours 9h-12h/14h-18h sauf lundi 23 14h-18h et dimanche 29 14h-16h. Espace expo de l’ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie et Comité d’animation de Compreignac. Contact Nelly Brunaud 86 37 96 45. Espace expo de l’ensemble socio culturel Compreignac

