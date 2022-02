Exposition de peinture : Christine Morin Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Exposition de peinture : Christine Morin

2022-04-03 14:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Pleyber-Christ Finistère Pleyber-Christ Christine Morin, peintre nantaise, est une arpenteuse, curieuse, qui sait parcourir comme personne des géographies ignorées, capter la lumière et traverser les nuits.

Christine Morin, peintre nantaise, est une arpenteuse, curieuse, qui sait parcourir comme personne des géographies ignorées, capter la lumière et traverser les nuits.

À l'atelier, seule devant la toile, si discrète et si présente à la fois, elle est à l'affût des vibrations du temps, temps chiffonné, tremblement d'air, bleu du ciel… Le lointain commence là où le regard se pose. Peindre, chercher… ce par quoi notre corps tient, ce par quoi une chose vibre, ce par quoi une ligne tremble, une surface trouve son évidence…

Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

