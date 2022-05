Exposition de peinture : Brutta Matta Villers-sur-Mer, 14 juillet 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de peinture : Brutta Matta Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-07-14 14:00:00 – 2022-07-26 19:00:00 Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640

Brutta Matta est un peintre autodidacte, né en 1946 en région parisienne, il exerce sa profession dans les arts graphiques. Il a remporté de nombreux prix dans différents salons de la région parisienne ainsi que d’autres prix tels que : le prix Maurice Martin de la fondation Taylor, le prix du festival international de Deauville…. Il a exposé dans des lieux prestigieux, à l’Assemblée nationale, aux Invalides, à l’Horset Opéra et à l’Ambassade des Etats-Unis. Peintre de plein air, à l’image des impressionnistes, Brutta Matta ne cherche pas à reproduire l’exacte réalité des paysages devant lesquels il plante son chevalet. Il cherche plutôt à rendre la sensation du moment, la pureté et le choc chromatique des lumières. Ses toiles sont lumineuses, optimistes et apaisantes. Il expose régulièrement le dimanche au marché de la création à Montparnasse où il a une forte réputation.

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

