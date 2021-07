EXPOSITION DE PEINTURE Blain, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Blain.

EXPOSITION DE PEINTURE 2021-07-07 – 2021-08-22 Château de la Groulaie 4 allée Olivier V de Clisson

Blain Loire-Atlantique

Le voyage est, pour lui, source de création ; plus Ronan voyage loin, plus les couleurs sont éclatantes. Celtiques ou du bout du monde, couleurs vives ou douces, figuratif ou abstrait, toutes ces facettes font de lui un artiste complet et atypique.150 toiles en 4 ans, petits ou grands formats, il réalise même les châssis, il expose très rapidement partout en Bretagne et aux Etats-Unis, Laguna Beach, près de Los Angeles ou Bainbridge Island près de Seattle, mais aussi à Paris, Londres, Moscou, ou Recife au Brésil.

Œuvres de l’artiste Ronan Le Meliner. Entrée gratuite.

+33 6 88 34 72 38

