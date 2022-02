Exposition de peinture • Babeth Café associatif la Coccinelle Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Exposition de peinture • Babeth Café associatif la Coccinelle, 5 mars 2022, Allègre. Exposition de peinture • Babeth

du samedi 5 mars au mercredi 30 mars à Café associatif la Coccinelle

La programmation de [l’espace associatif la Coccinelle](https://coccinelle.cafe/) n’attend pas l’arrivée de l’été ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que **Babeth** vient exposer dans nos locaux, du 5 au 31 mars. L’artiste nous fait l’honneur de nous prêter une partie de ses œuvres, que vous pourrez admirer durant nos heures d’ouverture. N’hésitez pas ! Babeth et l’équipe de la Coccinelle vous invitent à nous rencontrer le samedi 5 mars à 11h pour le vernissage de l’exposition.

• tout public • entrée libre • pass vaccinal obligatoire •

Babeth expose à Allègre Café associatif la Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Café associatif la Coccinelle Adresse 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Ville Allègre lieuville Café associatif la Coccinelle Allègre Departement Haute-Loire

Café associatif la Coccinelle Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Exposition de peinture • Babeth Café associatif la Coccinelle 2022-03-05 was last modified: by Exposition de peinture • Babeth Café associatif la Coccinelle Café associatif la Coccinelle 5 mars 2022 Allègre Café associatif la Coccinelle Allègre

Allègre Haute-Loire