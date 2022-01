Exposition de peinture Arlette Pascal Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Pour Arlette l'art est un moyen d'expression à part entière. Ses toiles, dessins, gravures, pastels sont autant d'occasions pour aborder des thèmes contemporains tels les violences faites aux femmes, le dérèglement climatique, la pollution et l'obsolescence programmée. Une exposition pour voir et pour cogiter !

