Exposition de peinture – André Leocat « de l’ombre à la lumière » Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: 29430

Plouescat

Exposition de peinture – André Leocat « de l’ombre à la lumière » Plouescat, 20 juillet 2022, Plouescat. Exposition de peinture – André Leocat « de l’ombre à la lumière » Rue de Verdun Ecole Anita Conti Plouescat

2022-07-20 14:00:00 – 2022-08-17 19:00:00 Rue de Verdun Ecole Anita Conti

Plouescat 29430 Exposition de peintures consacrée à André Léocat, peintre finistérien.

Œuvres choisies. +33 7 78 44 08 78 Exposition de peintures consacrée à André Léocat, peintre finistérien.

Œuvres choisies. Rue de Verdun Ecole Anita Conti Plouescat

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 29430, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Rue de Verdun Ecole Anita Conti Ville Plouescat lieuville Rue de Verdun Ecole Anita Conti Plouescat Departement 29430

Plouescat Plouescat 29430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Exposition de peinture – André Leocat « de l’ombre à la lumière » Plouescat 2022-07-20 was last modified: by Exposition de peinture – André Leocat « de l’ombre à la lumière » Plouescat Plouescat 20 juillet 2022 29430 Plouescat

Plouescat 29430