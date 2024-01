Exposition de peinture – Alex VERDENNE Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne, vendredi 9 février 2024.

Exposition de peinture – Alex VERDENNE Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-26

Venez découvrir l’exposition et les œuvres de l’artiste Alex Verdenne. L’artiste découvre la bombe comme moyen d’expression dans les années 90. Il apprendra plus tard le dessin académique aux arts appliqués de Lyon.

Centre multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-15 par OT du Pays de Lauzun