Exposition de peinture Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Exposition de peinture Place Des Martyrs de la Résistance Galerie La Prévôté Aix-en-Provence

2022-05-23 10:00:00 – 2022-05-30 19:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le style de peinture de Jeanine Reig se caractérise par sa palette de couleurs et ses touches de pinceaux qui l’emmène vers un chemin de lumières, de transparences et de teintes frissonnantes .



2 artistes exposent leurs toiles ce printemps à la Galerie de la Prévôté. jeanine.reig1@gmail.com



Claude Bigueure, son intuition s’exprime à faire valoir ses capacités de création, imaginations libres, la matière est généreuse à chaque toile. Elle nous guide vers des nouveaux ressentis. Place Des Martyrs de la Résistance Galerie La Prévôté Aix-en-Provence

Lieu Aix-en-Provence Adresse Place Des Martyrs de la Résistance Galerie La Prévôté

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône