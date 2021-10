Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Exposition de peinture – Abraham Hadad Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Exposition de peinture – Abraham Hadad Seignosse, 2 avril 2022, Seignosse. Exposition de peinture – Abraham Hadad ZA Laubian – 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse

2022-04-02 – 2022-05-21 ZA Laubian – 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre

Seignosse Landes Seignosse EUR Du 2 avril au 21 mai au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Exposition des œuvres de l’artiste peintre : Abraham Hadad.

Entrée libre. Présentation de l’artiste :

Abraham Hadad est un peintre né en 1937 à Bagdad, en Irak. Il rejoint Israël en 1951 puis intègre l’Ecole des beaux-arts de Tel Aviv en 1956. En 1965, Abraham Hadad s’installe à Paris où il étudie à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de 1965 à 1970.

Malgré la violence à laquelle Abraham Hadad a été confronté, que ce soit en Irak ou en Israël, toutes ses toiles dégagent une douceur inattendue. L’humain est au centre de sa peinture, les personnages sont représentés simplement, dans leur intimité, tout en poésie.

Abraham Hadad a exposé dans toute l’Europe, et quelques unes de ses œuvres sont collectionnées par de grandes institutions internationales. Exposition des œuvres de l’artiste peintre : Abraham Hadad. +33 6 45 34 94 89 Du 2 avril au 21 mai au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Exposition des œuvres de l’artiste peintre : Abraham Hadad.

Entrée libre. Présentation de l’artiste :

Abraham Hadad est un peintre né en 1937 à Bagdad, en Irak. Il rejoint Israël en 1951 puis intègre l’Ecole des beaux-arts de Tel Aviv en 1956. En 1965, Abraham Hadad s’installe à Paris où il étudie à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de 1965 à 1970.

Malgré la violence à laquelle Abraham Hadad a été confronté, que ce soit en Irak ou en Israël, toutes ses toiles dégagent une douceur inattendue. L’humain est au centre de sa peinture, les personnages sont représentés simplement, dans leur intimité, tout en poésie.

Abraham Hadad a exposé dans toute l’Europe, et quelques unes de ses œuvres sont collectionnées par de grandes institutions internationales. Abraham Hadad

ZA Laubian – 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Seignosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse ZA Laubian - 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Ville Seignosse lieuville ZA Laubian - 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse