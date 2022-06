Exposition de peinture à la Poudrière Blaye, 13 juin 2022, Blaye.

Exposition de peinture à la Poudrière Salle de la Poudrière Allée de la Poudrières Blaye

2022-06-13 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Salle de la Poudrière Allée de la Poudrières

Blaye 33390

EUR Quatres artistes pour des oeuvres uniques:

Marie-Christine Vigneau: Elle tend vers des œuvres plus figuratives en utilisant l’aquarelle. Ses sujets de prédilection sont surtout des portraits, des scènes de vie, souvent axées sur le monde rural et les gens du terroir.

Patricia Botcazou: Travaillant tantôt à l’encre, tantôt au fusain, à l’huile ou à l’acrylique, sur papier chinois ou sur toile, elle essaie d’avoir un trait sensible et vivant en se servant des techniques mixtes.

Cathy Bourdieu: Calme ou tempête, chaos ou sérénité, elle vous propose cette série de collage, d’expression de souvenir, d’images liées à des lieux qui ont touché son âme.

Jany Melsbach: C ‘est par la pratique de la peinture à l’huile, de l’acrylique, de l’aquarelle et du dessin qu’elle a pu découvrir et apprécier ses moments rares de communion entre le créateur et l’observateur d’une oeuvre.

+33 5 57 42 12 09

©Marie Christine Vigneau

