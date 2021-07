Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Exposition de Peinture à la Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Exposition de Peinture à la Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Jean-du-Doigt. Exposition de Peinture à la Maison des Peintres 2021-07-31 15:00:00 – 2021-08-13 19:00:00 Maison des Peintres 6, venelle Sainte-Barbe

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt Exposition de peinture de Françoise Lemaitre, Mathieu Charles et Marie Christine Mel à la maison des peintres de St Jean du doigt qui se tiendra du 31 juillet au 13 août, tous les jours de 15h à 19h. francoise.lemaitre29@hotmail.fr Exposition de peinture de Françoise Lemaitre, Mathieu Charles et Marie Christine Mel à la maison des peintres de St Jean du doigt qui se tiendra du 31 juillet au 13 août, tous les jours de 15h à 19h. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Maison des Peintres 6, venelle Sainte-Barbe Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville 48.69356#-3.77286