Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Exposition de Peinture à la Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Exposition de Peinture à la Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Jean-du-Doigt. Exposition de Peinture à la Maison des Peintres 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-16 18:30:00 Maison des Peintres 6, venelle Sainte-Barbe

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt Exposition de peinture du 3 juillet au 16 juillet 2021 de 15h à 18h 30 à la Maison des Peintres de Saint-Jean-Du-Doigt avec Dominique Lambrecht – Christiane Poncin Strougo et Martine Postic zaki.strougo@orange.fr Exposition de peinture du 3 juillet au 16 juillet 2021 de 15h à 18h 30 à la Maison des Peintres de Saint-Jean-Du-Doigt avec Dominique Lambrecht – Christiane Poncin Strougo et Martine Postic

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Maison des Peintres 6, venelle Sainte-Barbe Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville 48.6965#-3.79338