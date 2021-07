Saint-Paul-de-Varax Musée Jourdan Ain, Saint-Paul-de-Varax Exposition de peintres locaux au musée Louis Jourdan Musée Jourdan Saint-Paul-de-Varax Catégories d’évènement: Ain

Saint-Paul-de-Varax

Exposition de peintres locaux au musée Louis Jourdan Musée Jourdan, 18 septembre 2021, Saint-Paul-de-Varax. Exposition de peintres locaux au musée Louis Jourdan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jourdan Plusieurs peintres locaux exposent leurs oeuvres dans le cadre du musée Louis Jourdan où la collection permanente de ce dernier fera aussi partie de la visite. Musée Jourdan Place Louis Jourdan 01240 Saint Paul de Varax Saint-Paul-de-Varax Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Paul-de-Varax Autres Lieu Musée Jourdan Adresse Place Louis Jourdan 01240 Saint Paul de Varax Ville Saint-Paul-de-Varax lieuville Musée Jourdan Saint-Paul-de-Varax