Gramat Gramat Gramat, Lot Exposition de Peintres et Sculpteurs Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Lot

Exposition de Peintres et Sculpteurs Gramat, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Gramat. Exposition de Peintres et Sculpteurs 2021-07-02 10:00:00 – 2021-07-16 12:00:00

Gramat Lot Gramat Nocturne jusqu’à 22h les vendredis 16 juillet, 13 août et 10 septembre. Peintures et sculptures avec Eudald de Juana, Kouta Sasai, Jean-François Gambino, Valérie de Sarrieu, Hilary et John Hoyland.

Tout public. +33 6 12 57 43 10 Peintures et sculptures avec Eudald de Juana, Kouta Sasai, Jean-François Gambino, Valérie de Sarrieu, Hilary et John Hoyland.

Tout public. Nocturne jusqu’à 22h les vendredis 16 juillet, 13 août et 10 septembre. Galerie MHB

Détails Catégories d’évènement: Gramat, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Gramat Adresse Ville Gramat lieuville 44.77515#1.72395