Exposition de Peggy de Meaulne

Exposition de Peggy de Meaulne, 26 décembre 2022, . Exposition de Peggy de Meaulne

2022-12-26 10:00:00 – 2023-01-01 18:00:00 [ Dessin, aquarelle ] Avec son exposition «Contre vents et marées», Peggy de Meaulne nous emmène dans un univers grâce à un brin d’aquarelle, une touche de bleu, un peu de soi, un peu d’émoi et la magie opère. D’une page blanche, nous nous retrouvons sur un magnifique bateau à toile ou à papier. Gratuit pdemeaulne@gmail.com +33 6 62 12 06 63 [ Dessin, aquarelle ] Avec son exposition «Contre vents et marées», Peggy de Meaulne nous emmène dans un univers grâce à un brin d’aquarelle, une touche de bleu, un peu de soi, un peu d’émoi et la magie opère. D’une page blanche, nous nous retrouvons sur un magnifique bateau à toile ou à papier. Gratuit dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville