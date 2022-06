Exposition de Paul VERGIER / « Aussichtlos » Valaurie Valaurie Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Valaurie Cette exposition est, selon l’artiste, l’occasion d’éprouver le sentiment de la catastrophe, de s’interroger sur le pouvoir consolateur de l’art, et d’alerter sur les risques de l’esthétisation du désastre, la patrimonialisation de la de la catastrophe. contact@maison-de-le-tour.fr +33 4 75 96 01 29 http://www.maison-de-la-tour.fr/ Maison de la tour 1 rue des écoles Valaurie

