Exposition de patrick mandron Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

Exposition de patrick mandron Vervins, 13 juillet 2022, Vervins. Exposition de patrick mandron

3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne

2022-07-13 09:30:00 – 2022-07-17 18:30:00 Vervins

Aisne Découvrez une exposition de l’atelier peinture d’Hirson par Patrick Mandron.

Programme de la semaine :

– Le 13 juillet à 18h30 c’est le vernissage

– Les 14 et 16 juillet de 9h30 à 18h30 : exposition

– Les 15 et 17 juillet de 14h00 à 18h30 : exposition Découvrez une exposition de l’atelier peinture d’Hirson par Patrick Mandron.

Programme de la semaine :

– Le 13 juillet à 18h30 c’est le vernissage

– Les 14 et 16 juillet de 9h30 à 18h30 : exposition

– Les 15 et 17 juillet de 14h00 à 18h30 : exposition Découvrez une exposition de l’atelier peinture d’Hirson par Patrick Mandron.

Programme de la semaine :

– Le 13 juillet à 18h30 c’est le vernissage

– Les 14 et 16 juillet de 9h30 à 18h30 : exposition

– Les 15 et 17 juillet de 14h00 à 18h30 : exposition OT du Pays de Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vervins Autres Lieu Vervins Adresse 3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne Ville Vervins lieuville Vervins Departement Aisne

Vervins Vervins Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vervins/

Exposition de patrick mandron Vervins 2022-07-13 was last modified: by Exposition de patrick mandron Vervins Vervins 13 juillet 2022 3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne

Vervins Aisne