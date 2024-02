Exposition de Patrick Guellec Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 17 juin 2024.

Exposition de Patrick Guellec Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Patrick Guellec dit Pat cherche à capturer l’essence de l’environnement marin, à ressentir la profondeur de l’océan, la douceur des vagues et l’authenticité des scènes de la vie quotidienne près de la mer et à les présenter avec une perspective nouvelle. Sa démarche artistique repose sur une quête de la beauté et de la poésie dans les paysages côtiers. Par ses compositions dynamiques, ses jeux de lumière et sa palette de couleurs vibrantes, ses peintures ne se contentent pas de représenter la réalité, elles transmettent également des émotions et racontent des histoires pour susciter l’émerveillement du public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 10:00:00

fin : 2024-06-23 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition de Patrick Guellec Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme