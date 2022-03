Exposition de Patrick Garcia Saint-Alban, 16 août 2022, Saint-Alban.

Exposition de Patrick Garcia Salle des régates Promenade de la Digue Saint-Alban

2022-08-16 10:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 Salle des régates Promenade de la Digue

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban

Photographie en noir & blanc

Installé en Allemagne, Patrick Garcia est un amoureux de la Bretagne, et particulièrement de la station de Pléneuf-Val-André. Il expose des tirages de photos en noir et blanc de paysages de la commune ou de pays plus lointains.

patrickgarcia067@yahoo.com +49 172 2532855

