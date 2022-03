Exposition de Patrice Mordant et Marie Thérèse Rouault Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Peinture à l’huile, peinture sur faïence

Patrice Mordant affectionne particulièrement les portraits. Il s’attache à la personne, saisit son regard et travaille autour. Inspiré par Van Gogh ou Bernard Buffet, l’audace des couleurs et la vigueur des traits sont partout dans ses créations. Il est accompagné de Marie-Thérèse Rouault spécialisée dans la peinture sur porcelaine. patrice.mordant@wanadoo.fr +33 6 37 33 98 47 Peinture à l’huile, peinture sur faïence

