Présentation du travail effectué par les adherent.es durant 3 ans. Rendez-vous à la Maison pour tous en octobre : * vendredi 15 : 14h – 18h * samedi 16 et dimanche 17 : 10h – 18h * lundi 18 : 10h – 17h

entree libre

Par l’association Chantepatch Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin, 35135 CHANTEPIE Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T17:00:00

