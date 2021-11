Coux Coux Ardèche, Coux Exposition de patchwork et art textile Coux Coux Catégories d’évènement: Ardèche

Coux

Exposition de patchwork et art textile Coux, 20 novembre 2021, Coux. Exposition de patchwork et art textile Coux

2021-11-20 – 2021-11-21

Coux Ardêche Coux Admirez les patchworks et les divers textiles présentés par l’association Arde Textiles. ardetextiles@gmail.com +33 6 47 97 41 82 Coux

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Coux Autres Lieu Coux Adresse Ville Coux lieuville Coux