Exposition de patchwork Galerie Artagor Caen, jeudi 7 mars 2024.

Sabine Hofferer se consacre au patchwork depuis 10 ans. Elle aime les couleurs vives, les pièces modernes et apporte un soin particulier dans le choix des tissus, des motifs, dans la gaité et l’harmonie. Elle utilise souvent des tissus édités par le designer Charley Harper.

Exposer avec le peintre Pierre Bourgeois est une chance issue d’une rencontre autour de la couleur et de la lumière.

Café chouquettes le dimanche matin.

Début : 2024-03-07 10:30:00

fin : 2024-03-13 19:00:00

Galerie Artagor 4 rue Buquet

Caen 14000 Calvados Normandie shofferer@icloud.com

