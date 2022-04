Exposition de Patchwork, Broderies et Tricots Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Exposition de Patchwork, Broderies et Tricots Lesneven, 30 avril 2022, Lesneven. Exposition de Patchwork, Broderies et Tricots Salle glenmor Rue Jeanne d’Arc Lesneven

2022-04-30 – 2022-05-01 Salle glenmor Rue Jeanne d’Arc

Lesneven Finistère Exposition de travaux d’aiguilles faites par les adhérentes de À Point d’Aiguille . apointdaiguille@gmail.com +33 6 47 29 62 95 Exposition de travaux d’aiguilles faites par les adhérentes de À Point d’Aiguille . Salle glenmor Rue Jeanne d’Arc Lesneven

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Salle glenmor Rue Jeanne d'Arc Ville Lesneven lieuville Salle glenmor Rue Jeanne d'Arc Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Exposition de Patchwork, Broderies et Tricots Lesneven 2022-04-30 was last modified: by Exposition de Patchwork, Broderies et Tricots Lesneven Lesneven 30 avril 2022 finistère Lesneven

Lesneven Finistère