EXPOSITION DE PASTELS « LES AMIS MOTS DE MARLOU », 6 avril 2021-6 avril 2021, Mamers.

EXPOSITION DE PASTELS « LES AMIS MOTS DE MARLOU » 2021-04-06 – 2021-04-28 Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place carnot

Mamers 72600 Mamers

Je suis une créative, une vraie de vrai !!!

Fleuriste depuis 20 ans, j ai toujours été passionnée par le dessin.

Amoureuse d animaux et de nature, mon but est de vous faire partager ma passion à travers mes dessins.

Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des partitions de musique .

Mes dessins sont des portraits animaliers en costume « anthropomorphisme »

Entrée libre, Exposition visible : du 6 au 28 Avril

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Jours fériés de 10h à 12h

contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63

Je suis une créative, une vraie de vrai !!!

Fleuriste depuis 20 ans, j ai toujours été passionnée par le dessin.

Amoureuse d animaux et de nature, mon but est de vous faire partager ma passion à travers mes dessins.

Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des partitions de musique .

Mes dessins sont des portraits animaliers en costume « anthropomorphisme »

Entrée libre, Exposition visible : du 6 au 28 Avril

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Jours fériés de 10h à 12h